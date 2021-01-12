Во Всемирной организации здравоохранения заявили, в мире в 2021 году не появится коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом было озвучено на брифинге, который состоялся 11 января.- Несмотря на то, что в мире началась вакцинация от коронавируса и когда вакцины начнут защищать от него более уязвимых людей, в 2021 году мы не сможем достичь какого-либо уровня коллективного иммунитета, - заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан. Она также добавила, что если коллективный иммунитет и появится в некоторых странах, то это не сможет защитить людей по всему миру. По прогнозам экспертов, коллективный иммунитет может начать формироваться только к концу 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ВОЗ признали, что «британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного.В организации добавили, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что данный вариант является более опасным. (подробности)В Японии выявили еще один новый штамм коронавируса.Данный штамм отличается от того, что был обнаружен в декабре в Великобритании и ЮАР. (подробности)