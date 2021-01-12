В Барановичах 19-летний парень выпал из окна квартиры на девятом этаже. Он погиб. Об этом сообщает БелТА.- Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Утром парень выпал из окна своей квартиры, которая расположена на девятом этаже. Он скончался на месте случившегося, - пояснил официальный представить управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.Удалось установить, что молодой человек работал на одном из предприятий города.На место приезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Во время осмотра они не обнаружили признаков насилия.Проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Бегал голый по двору». В Полоцке трехлетний ребенок выпал из окна, пьяная мама спала.Когда к родительнице пришли сотрудники милиции, оказалось, что она даже не знает, что малыш выпал из окна. (подробности)В Гродно 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама пошла по делам.В момент трагедии дома находились только трое малолетних детей. (подробности)