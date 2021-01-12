О том, что экс-кандидат на президентский пост Светлана Тихановская предложила Литве поменять официальное название Беларуси на литовском языке, проинформировал interfax.by со ссылкой на ее официальный телеграм-канал.Так в официальных литовских документах Беларусь на литовском языке называется Baltarùsija. Это название Тихановская предлагает сменить на Belarusià, выказав таким образом со стороны Литвы уважение к суверенитету нашей страны.Запрос от Тихановской был направлен на имя министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.- Нынешнее официальное название Беларуси - Baltarùsija, к сожалению, воспринимается в качестве кальки с российского названия Белоруссия. Что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия, - заметила Тихановская.Сейчас название Беларуси к оригиналу приблизили уже 24 европейских страны.В понедельник, 11 января, МИД Литвы 11 января заявил, что готов переименовать Беларусь если будет согласие самой республики, сообщило ТАСС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тихановская: Лидеры ЕС оглядываются на Россию и осторожничают.Еврочиновники не могут сделать почти ничего, кроме выражения обеспокоенности, считает Светлана (подробности).В оргкомитет Всебелорусского народного собрания поступило уже 17 тысяч предложений по развитию Беларуси.Всего на форум, который пройдет ровно через месяц, в феврале 2021-го года, приглашено около 2700 участников (подробности).