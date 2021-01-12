Рекомендации «Белнефтехима» белорусским водителям о необходимости подготовить свои авто к сильным похолоданиям, опубликовало БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна.Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что синоптики прогнозируют в ближайшую неделю настоящие крещенские морозы до -25 градусов.О сильном понижении температур предупреждают и в «Белнефтехиме». В концерне напомнили, что при таких больших похолоданиях у автолюбителей могут возникать сложности. К резким холодам следует проверить работоспособность аккумулятором, заменить или долить жидкости в системе, в том числе в систему питания и смазки ДВС, принять другие эксплуатационные меры.В «Белнефтехиме» констатировали, что с холодами в десятки раз возрастает и спрос на зимнее топливо.- Учитывая это, концерн принял все меры, чтобы на 228 заправок «Белоруснефти» поступил необходимый объем дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 2 - «Арктика» (-32 ). Также АЗС обеспечены объемом смазочных масел и спецжидкостей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, - подчеркнули в концерне.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Белнефтехим» рассказали, как будут меняться цены на топливо в 2021 году.Тенденции обещают оставить прежними (подробности).В ГАИ сообщили о негласных методах контроля на дороге.Особое внимание уделят «бесправникам», их будут вычленять при помощи технических средств (подробности).