В Минске уже на этой неделе начнут заливать открытые катки, если сохранится морозная погода. Об этом сообщает БелТА.- Если по-прежнему будет минусовая температура, то мы начнем заливать открытые катки в Минске. Всего планируется организовать 54 площадки во всех районах города. Из них 25 катков и 29 хоккейных коробок. Лыжные трассы для жителей будут организованы в парках и скверах. Их всего будет 16. Рядом с площадками будет организована работа пунктов проката: 33 пункта по прокату коньков и 34 – лыж, - рассказал замначальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Василий Касач.Он добавил, что на лыжероллерной трассе, которая находится в Веснянке, в выходные дни начинается ажиотаж.- К слову, во дворах безопасные горки для катания на санках, ледянках и тюбингах создают и сотрудники коммунальных служб, - отметил Касач.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С чаем, медиками и милицией. Где в Минске окунуться на Крещение.На трех точках также организуют выездную торговлю. (подробности)Опять -25! Новая волна лютых морозов идет на Беларусь.Синоптики рассказали, в каких регионах «крещенские морозы» начнутся уже с 15 января. (подробности)