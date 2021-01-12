Практика прямых телефонных линий довольно частый формат общения с населением у белорусских чиновников. Так 19 декабря 2020-го года в Беларуси на «горячих» линиях работали председатели всех шести облисполкомов и их замы.В четверг, 14 января, прямую линию намерена провести Наталья Кочанова, пишет БелТА.Как сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента, председатель Совета Республики намерена отвечать на вопросы и обращения по телефонной линии в течение нескольких часов, с 15.00 до 18.00 часов.Прямая линия будет работать по минскому городскому номеру (8 017) 328 -53-24.Тематика обращений не указана, а значит не ограничена и может быть довольно широкой в пределах компетенции чиновницы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В белорусском правительстве создали Совет старейшин. И вот кто ими оказался.О новом органе парламентариев сообщила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики (подробности).Кочанова рассказала о своем самом заветном желании на Новый год.Свое желание Кочанова озвучила при общении с учениками минской средней школы №118 (подробности).