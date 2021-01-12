В Минске сотрудниками милиции была задержана женщина, которая разрисовала киоск. Об этом сообщили на официальном сайте МВД.- Во время патрулирования в субботу, 9 января, сотрудники отдела Департамента охраны Московского района задержали 31-летнюю женщину, которая разрисовывала киоск, находящийся на переулке Дубравинский. При ней обнаружили два баллончика с краской красного и белого цветов, - рассказали в ведомстве.И добавили, что женщина призналась в том, что таким вот образом выражала протест против установленного киоска.- Она также не отрицала и факт своего участия в несанкционированных массовых мероприятиях. По ее словам, она принимала участие и в расклеивании листовок, которые призывали выходить на митинги, - пояснили в МВД.Девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Возбуждено уголовное дело за хулиганство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске сотрудники милиции задержали троих человек, которые разрисовывали киоски.В ГУВД добавили, что один из задержанных распылил газовый баллончик в лицо милиционеру. (подробности)В Минске и Гродно 11 января пенсионеры вышли на традиционный марш.Точку сбора пенсионеры не афишировали. (подробности)