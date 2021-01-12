В Минске 11 января начались мероприятия традиционной Республиканской благотворительной программы «Рождественская елка - наши дети». Стартовали мероприятия в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В храме на встрече с митрополитом Вениамином присутствовали 200 детей, сообщило БелТА.Во время своей речи глава БПЦ затронул актуальные темы: пандемию и поствыборные протесты в Беларуси. Митрополит подчеркнул, что необходимо единение, а не разделение, и добавил, что этому белорусов учит и история страны.- Там же, где получаются какие-то разделения, разные мнения, там сложнее идет процесс. Поэтому важно, чтобы было объединяющее начало на духовных традициях нашего народа, умении все улаживать в мире, любви, взаимопонимании, уважении другой точки зрения, - высказался патриарх.Митрополит Вениамин заметил, что единению белорусов, по его мнению, поможет «опыт наших отцов и прадедов». Здесь он привел в пример то, что устоять во время Великой Отечественной войны удалось благодаря тому, что белорусы были едины.- И сейчас вот это искушение, которое пришло на нашу землю: и коронавирусная инфекция, и трудности в общественной жизни, которые были в прошлом году, - они будут преодолены только любовью и единением, - заявил глава БПЦ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Митрополит Вениамин призвал белорусов покаяться, чтобы не было нового противостояния.Глава БПЦ рассказал об анализе 2020 года и о том, за какие изменения в Конституции Беларуси выступает церковь (подробности).Православные в Беларуси празднуют Рождество: фоторепортаж с богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе.Для тех, кто не смог посетить праздничную службу, ее транслировали по «Беларусь-1» и онлайн (подробности).Глава БПЦ о насилии и протестах: Справедливо ли возлагать вину за происходящее сейчас в Беларуси только на одну сторону?Митрополит Вениамин заявил, что Православная церковь осуждает всякий грех, беззаконие и насилие. Но добавил, что требовать око за око и зуб за зуб неправильно (подробности).