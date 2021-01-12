Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею в Минске неприемлемо. Об этом он написал у себя в Twitter.- В Латвии убеждены, и я подтверждаю эту позицию, что проведение чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021 году неприемлемо. Репрессии против мирных протестующих, среди которых были и спортсмены, делают данное мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного единства, - говорится в сообщении.Он добавил, что на данный момент ждут решения Международной федерации хоккея.Напомним, что в понедельник, 11 января, в Минск прилетал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель и встречался с Александром Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко: «Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси».Белорусский президент сказал главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, что в стране совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. (подробности)Тихановская прокомментировала заявление Фазеля про Чемпионат мира по хоккею. Вот что она сказала.«Визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой IIHF». (подробности)