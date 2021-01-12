О том, что 10 января, на белорусско-литовской границе со стрельбой был задержан нарушитель, сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета на официальном сайте.В минувшее воскресенье недалеко от деревни Дробишуны, что в Вороновском районе, пограничниками был замечен неизвестный мужчина, который направлялся к госгранице.- Увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесу, - пояснили в ГПК.Мужчину преследовали, на неоднократные требования об остановке нарушитель никак не отреагировал. Пограничникам пришлось произвести три предупредительных выстрела в воздух, после этого мужчина остановился.- Нарушителем оказался 33-летний житель Лиды. В отношении него начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение госграницы, а также нарушение погранрежима и неповиновение законным требованиям сотрудников погранслужбы, - добавили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Шел пешком по дороге Минск - Вильнюс: В ГПК рассказали о нарушителе госграницы.Россиянина задержали вблизи белорусско-литовской границы. Что ему грозит? (подробности).На границе с Литвой остановили модернизированный контрабандистами беспилотник.Квадрокоптер местные Кулибины переделали так, что он мог дистанционно не только поднимать, но и сбрасывать различные предметы (фото; подробности).