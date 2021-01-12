В Могилеве нетрезвый 19-летний парень в торговом центре избил подростка. Об этом сообщили на сайте УВД Могилевского облисполкома.- В милицию с заявлением обратился 16-летний подросток и рассказал, что незнакомый молодой человек избил его в одном из ТЦ Могилева. Сотрудникам удалось оперативно установить, что к инциденту причастен 19-летний житель города, который нигде не работает и уже ранее был судим за хулиганство, - пояснили в ведомстве.В УВД также рассказали, что 19-летний парень подошел к подростку в торговом центре, который сидел на скамейке, и присел рядом.- Вместе с подростком на лавочке сидели и две его знакомые девушки. В какой-то момент 19-летний юноша схватил одну из девушек за колено и предложил познакомиться поближе. Несмотря на то, что девушка ответила отказом, это его не остановило. В свою очередь подросток сделал замечание парню, который отреагировал агрессивно и нанес несколько ударов, - заявили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новополоцке автоугонщик порезал лицо хозяйке авто, которая пыталась ему помешать.Налетчика поймал сожитель женщины и держал, пока не приехала милиция. (подробности)