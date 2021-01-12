Крупная партия марихуаны была изъята у двух жителей Волковыска в октябре 2020-го года. Несколько месяцев продлилось расследование уголовного дела, рассказали в УСК по Гродненской области.Растительные вещества были изъяты по месту жительства мужчин. Экспертиза подтвердила, что «растения» - опасные наркотические средства. Правоохранителям стало известно, что горожане в течение 3 лет выращивали марихуану на территории Волковысского района. Полученные наркотики не только употребляли сами, но и распространяли среди своих знакомых.Во время следствия подозреваемые сами показали участки, где они выращивали «траву». Изъятая у мужчин партия оказалась внушительной - объем более чем в 3 раза превышал «крупный размер», установленный белорусским законодательством.- Мужчинам предъявлены обвинения, они находятся под стражей, - уточнили в УСК.Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 328 и части 2 статьи 329 УК Беларуси. Расследование завершено, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Могу достать что угодно, кроме героина и спайса»: в Ошмянах поймали несовершеннолетних наркокурьеров.Трое парней продавали наркотики, а один из них уговаривал 14-летнюю девушку попробовать вещества, так как алкоголь и сигареты вызывают зависимость (подробности).«Носом показала, где лежат наркотики на 3,5 млн долларов»: в Бресте ротвейлер Ева нашла таблетки и порошки.Обнаружить крупную партию наркотиков помогла служебная собака - «напарница» кинолога Киры Жушма (подробности).