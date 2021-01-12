В Минске на улице Притыцкого в квартире произошел пожар. Мужчину спасти не удалось. Об этом сообщили на сайте МЧС.- Сотрудникам МЧС около 4 часов утра 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Притыцкого, 36. Спасатели оперативно приехали на место и обнаружили хозяина квартиры в бессознательном состоянии. Медики провели ряд реанимационных мероприятий, но мужчину спасти не удалось, - рассказала в ведомстве.В результате пожара было повреждено имущество и закопчена квартира.Причина произошедшего выясняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар на улице Свердлова в Минске: спасатели эвакуировали жильцов.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из подвала шел густой дым. (подробности)В Минске на Калиновского произошел пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли четырех человек.Одна из причин, по которой мог произойти пожар - неосторожное обращение с огнем во время курения. (подробности)