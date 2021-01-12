Роуминг между Россией и Беларусью не отменят как минимум до конца 2021 года. Об этом сообщили в агентстве Sputnik.by.В 2021 году будут действовать сниженные тарифы в роуминге между странами. Это позволит снизить стоимость в несколько раз для клиентов российских операторов в Беларуси и, соответственно, наоборот.Тестовый период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге между РФ и Беларусью был продлен до 31 декабря 2021 года. Это подтвердили сразу несколько крупнейших операторов связи России – «Билайн», «Мегафон», МТС, Тele2 и других. Они также заявили о том, что продлевают сроки действия сниженных тарифов для своих клиентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Уже с 1 ноября тарифы на роуминг между Беларусью и Россией значительно снизятся.Стоимость сократится с 30 центов до 1,5. (подробности)В 20 раз выгоднее: Беларусь и Россия резко снизили тарифы на роуминг.С 1 ноября минута входящего звонка в соседней стране для абонента белорусского оператора обойдется всего в 11 копеек. (подробности)