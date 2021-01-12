Ровно 80 лет назад, 12 января 1941-го года на Урале, в городе Свердловск (сейчас Екатеринбург) родился Владимир Мулявин. Родился далеко от Беларуси, но смог стать настоящим воплощением и символом белорусской культуры, продолжателем белорусской культуры и национального фольклора. Композиции легендарных «Песняров» до сих пор узнаваемы и не могут оставить слушателей равнодушными.В 2020-ом году стало известно о том, что готовятся съемки сериала о Мулявине, стоимость проекта оценена в 2 миллиона долларов. «Комсомолка» даже побывала на первых кастингах этого многосерийного фильма.А ранее вместе со старшей дочерью Владимира Мулявина мы раскрыли семейные тайны знаменитого музыканта и узнали, каким было самое страшное ругательство в их доме.Отметит юбилей со дня рождения Мулявина во вторник, 12 января, и белорусское телевидение, информирует БелТА.Особая программа подготовлена на телеканале «Беларусь 3». В 14.25 и 22.55 часов на телеканале в проекте «Люблю і памятаю» режиссер Владимир Орлов поделится своими воспоминаниями о Владимире Мулявине. В 15.05 часов в эфире «Беларусь 3» прозвучат песни из цикла «Вянок» на стихи Максима Богдановича, а в 23.35 часов из фондов телерадиокомпании будет продемонстрирована одна из первых телевизионных записей ансамбля «Песняры».В этот день в Большом зале Белгосфилармонии пройдет концерт «Я нясу вам дар», запись в эфире «Беларусь 3» покажут в субботу, 16 января, в 22.35 часов.А накануне, 11 января, в Минске в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры открылась выставка к 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина. В экспозиции уникальные экспонаты из музейных фондов: нотные рукописи Владимира Мулявина, фотографии, эскизы костюмов художников Юрия Пискуна и Ольги Демкиной, концертные наряды «Песняров», магнитная лента с рабочим вариантом совместной работы ансамбля под руководством Мулявина с группой «The New Christy Minstrels».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Отбивался от «Скандала у микрофона», вел рубрику, не жалел о распаде СССР и признавался, что его заказали: что Владимир Мулявин говорил «Комсомолке» в разные годы.Лидеру легендарных «Песняров» Владимиру Мулявину 12 января исполнилось бы 80 лет. Мы полистали подшивки «Комсомолки» и вспомнили, по каким поводам народный артист Беларуси и СССР высказывался на страницах газеты (подробности).