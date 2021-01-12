В минском зоопарке появился новый житель – камышовая кошка, которая приехала из Баку. Об этом сообщили в БелТА.- В новогодние праздники наш камышовый кот Брут встретил вместе с дамой. На данный момент животные живут вместе хотя изначально были соседями. Все из-за того, что кошка после долгого перелета очень боялась выходить на прогулку и делала это только тогда, когда никого не было. О том, что она выходит, узнавали по ее следам на снегу, - рассказали в зоопарке.Сотрудники отметили, что кошка со временем привыкла в новому дому и начала активно гулять по вольеру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В зоопарк Минска из Пензы привезли двух амурских тигриц.Хищницам исполнилось всего по 8 месяцев. (подробности)В Минске открылся первый контактный зоопарк.Животных здесь можно гладить и кормить. (подробности)В Минске открылся парк с динозаврами, которые двигаются, рычат и даже дышат.«Комсомолка» побывала в первом белорусском динопарке, подержала рептилий за хвост и посмотрела на реакцию самых маленьких посетителей. (подробности)