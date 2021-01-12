О том, что в 2021-ом году запланировано пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан, сообщила пресс-служба Белорусской нотариальной палаты.Акции по бесплатному консультированию традиционно проводят в преддверии госпраздников. В 2021-ом году даты бесплатных консультаций назначены на 15 марта, 7 мая, 2 июля, 14 октября и 3 декабря.Что можно будет узнать у нотариусов?- Обратившиеся граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, которые входят в компетенцию нотариусов. Например, получить консультацию по оформлению наследственного права, составлению завещания, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для госрегистрации юрлиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, - заметили в Палате.В 2020-ом году около 15 тысяч белорусов и иностранцев получили бесплатные консультации на таких акциях.Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро в своем регионе и их контактны вы можете узнать на сайте ведомства в разделе «Найти нотариуса».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси можно бесплатно попасть на консультацию к нотариусам. Рассказываем, когда именно.В течение года нотариусы всей страны пять дней будут давать бесплатные консультации (подробности).«Обязательно ли обращаться к нотариусу по месту жительства для составления завещания?»На вопросы читателей отвечает нотариус Минского областного нотариального округа Радмила Щирая (подробности).