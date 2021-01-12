На Солтыса случился прорыв теплотрассы – горячей воды и отопления не было в девяти домах и пяти административных зданиях. Об этом сообщили в МЧС.- Сообщение о том, что на улице Солтыса произошел прорыв трубопровода теплотрассы, поступило в МЧС 11 января около 24 часов. Пока без горячей воды и отопления все еще остаются девять домов и пять административных зданий. Проблема будет устранена к 12 часам, - рассказали в ведомстве.Чуть позже в агентстве БелТА сообщили, что проблема была устранена и теплая вода с отоплением вернулись в дома и административные здания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске снова проблемы с водой. На этот раз в Советском районе.Проблему обещают решить уже к вечеру 26 декабря. (подробности)Ни воды, ни отопления: третьи сутки жители Новой Боровой в Минске - в экстремальных условиях.Сначала в столичном микрорайоне пропала вода, а потом еще произошла авария на котельной. Что говорят службы и правозащитники? (подробности)«Минскводоканал»: В Новой Боровой могли умышленно повредить систему водоснабжения.В ведомстве добавили, что работники уже обследовали сети и обнаружили повреждения. (подробности)