Серьезное ДТП произошло на трассе М1/Е30 направлением Брест - Минск - граница России, проинформировала БелТА в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома.Авария случилась рано утром в пятницу, 8 января, в пределах Ивацевичского района. Семья из Пинска ехала в столицу, но дорогу им преградил лось.- На 163-м километре автотрассы на проезжую часть выбежал лось. 61-летний водитель «Фольксвагена Джетта» не смог избежать наезда. От удара туша лося буквально снесла крышу легкового авто, - прокомментировали в Госавтоинспекции.После фото смятого авто становится очевидно, что водителю и его супруге, можно сказать, повезло. Они не получили серьезных травм, но все равно были доставлены в больницу Ивацевичей для оценки состояния здоровья.В ГАИ подчеркнули, сейчас непростая ситуация на дорогах не только из-за непогоды, гололеда и снега. Зимой дикие животные чаще обычного выбегают на дорогу.- В случае ДТП с диким животным водитель должен оставаться на месте происшествия до приезда ГАИ. Запрещено увозить с собой тушу сбитого животного, в противном случае действия водителя будут приравнены к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность, - напомнили в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Речицком районе пьяный мужчина на квадроцикле попал в аварию.Стало известно, сколько ДТП в Беларуси произошло за выходные с 7 по 10 января (подробности).Фотофакт. Серьезное ДТП в Гомельской области: лось влетел в кабину фуры.По предварительной информации, лось был сбит легковым автомобилем, а после его отбросило на фуру (подробности).Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.Животное погибло, у автомобиля разбито лобовое стекло (подробности).