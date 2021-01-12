В Смолевичах из торгового центра спасатели эвакуировали 58 человек. Среди них были 8 детей. Об этом сообщили в МЧС.- Инцидент произошел в понедельник, 11 января. В МЧС поступило сообщение о том, что сработала сигнализация и произошло задымление в помещении электрощитовой на первом этаже торгово-развлекательного центра «Грин». Спасатели эвакуировали 58 человек. Среди них – восемь детей, - пояснили в ведомстве.В результате случившегося никто не пострадал.Устанавливаются причины возгорания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Минске на Притыцкого в квартире произошел пожар. Мужчину спасти не удалось.Сотрудники МЧС нашли хозяина в бессознательном состоянии. (подробности)Пожар на улице Свердлова в Минске: спасатели эвакуировали жильцов.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из подвала шел густой дым. (подробности)