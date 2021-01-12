О том, что учеными зафиксировано разрушение метеорита в небе над Камчаткой, проинформировало ТАСС.Небесное тело, предположительно, метеорит в небе над Качаткой заметил случайный автолюбитель. Мужчина заснял этот космический объект на камеру видеорегистратора - видео быстро разлетелось в соцсетях.Позже ученые подтвердили, что в камчатском небе, действительно, разрушился метеоритет. Объект не долетел до земли, сгорев в слоях атмосферы.- На видео, вероятнее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно, - прокомментировал Данила Чебров, директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».Ученые считают, что происшествие с метеоритом произошло в районе западного побережья Охотского моря. В той части побережья нет никаких населенных пунктов.По предварительной оценке ученых, диаметр космического объекта составлял меньше 10 метров. При этом энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Токио.Ученые заявили, что размер небесного тела превышал 1,5 метра (подробности).Белорус Олег Новицкий: Готовлюсь первый раз выйти в открытый космос. Конечно, мечтал об этом.Мы узнали, как идет подготовка космонавта к его третьему полету, примет ли он участие в съемках первого художественного фильма на МКС и что плохого в туристах на орбите (подробности).