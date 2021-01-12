Александр Лукашенко во вторник, 12 января, принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. Лукашенко на встрече анонсировал ответные санкции Беларуси в отношении стран Запада. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».- Несколько наших предприятий попали под вот эти, так называемые, бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (вице-премьер - Ред.), задача правительства – симметричный ответ. Если они ввели санкции против наших предприятий, то и мы должна выяснить, какие именно страны это сделали и ответить им. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начали нас наклонять, то мы должны симметрично ответить. И не нужно бояться! Нужно им зуб показывать. А предприятие, которые попали в санкционный список, нужно поддержать, - заявил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко: «Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси».Белорусский президент сказал главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, что в стране совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. (подробности)Лукашенко: Любая война начнется изнутри.Он рассказал, что был вынужден вывести половину армии на западные границы. И там \\"утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены\\". (подробности)