О том, что к золотому запасу Беларуси в 2020-ом году добавлена еще одна тонна, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.В итоге золотой запас Беларуси, прибавив ровно тонну золота, составил в золотом эквиваленте на 1 января 2021-го года 43,2 тонны.В главном финучреждении страны напомнили, что в золотом запасе страны содержатся драгметаллы в банковских слитка. Они находятся в ведении Нацбанка и являются частью Госфонда драгметаллов и драгоценных камней Беларуси.- Золотой запас республики поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику, - прокомментировали в Национальном банке.Известно, что при необходимости драгоценные металлы могут быть проданы или использоваться в расчетах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Золотовалютные резервы Беларуси за 2020 год сократились на 1,9 млрд долларов.Судя по всему, международные активы республики будут падать и в 2021 году (подробности).Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь снизились более чем на $100 млн.Было потрачено почти все, что нарастили в октябре 2020 года (подробности).