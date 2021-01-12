Белорусы в этом году долго ждали настоящую зиму, но уж и наслаждаются ею от души – катаются с горок, лепят снеговиков. Причем снеговики получаются иногда очень креативными! Подборку необычных снеговиков из Слуцка собрал kurjer.info.Случчане налепили снеговиков огромных и крошечных, одиноких и семейных, разноцветных и чисто белых. Есть снеговики классические – с ведром на голове и метлой в руке, а есть «в образах»- ведьмы, то ли шута, то ли стриптизерши. Есть даже квадратные! Некоторые случчане дают своим снеговикам имена, а некоторые даже стараются защитить их от коронавируса – снабжают медицинскими масками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот что синоптики рассказывают о сюрпризах, которые готовит белорусам погода во второй и третьей декаде января.