25-летнюю гражданку Турции задержали в аэропорту Минска. Девушка прилетела из Киева, дальше собиралась отправиться в Чехию. Однако ее документы привлекли внимание белорусских пограничников.-Для оформления девушка предоставила национальный паспорт гражданина Турции. Однако обложка паспорта была не совсем обычной, - рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета. – Оказалось, что обложка совсем от другого документа – от турецкого служебного паспорта.Выяснилось, зачем девушка «переодела» свой паспорт в обложку от чужого. Служебный паспорт Турции дает право его владельцу без визы пересекать границы стран ЕС.-Задержанная привлечена к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Кроме того, за использование поддельного документа ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 380 УК Республики Беларусь. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы, - пояснили в пресс-службе ГПК.