Умер митрополит Филарет — епископ русской православной церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Беларуси, герой Беларуси. Об этом 12 января сообщает БелТА.Митрополит Филарет был госпитализирован 16 декабря, на следующий день после того, как у него появились признаки респираторного заболевания. В тот же день медики подтвердили, что у него коронавирусная инфекция.Митрополит Филарет (в миру – Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) скончался в возрасте 85 лет. Он руководил Белорусской православной церковью более 30 лет – с января 1990 по декабрь 2013.Митрополит Филарет родился 21 марта 1935 года в Москве, в семье педагогов – и его мать, и отец преподавали музыку в Гнесинском музыкальном училище. Дед его был потомственным дворянином.После школы Кирилл Вахромеев поступил в духовную семинарию, а затем – в Московскую духовную академию. На втором курсе академии принял монашество и имя Филарет, и в том же году был рукоположен.В разные годы был ректором Московской духовной академии, патриаршим экзархом Западной Европы. В октябре 1989 года назначен митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом всея Беларуси.Церковный иерарх не был чужд общественной жизни – в 1990 году он был народным депутатом Верховного Совета в Белорусской ССР, а в 1991 году – в СССР. Много раз участвовал в конференциях в защиту мира и других подобных мероприятий.Митрополит Филарет имеет много наград от различных государств, в том числе – звание Герой Беларуси, которое получил 1 марта 2006 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:17 лет назад митрополит Филарет дал эксклюзивное интервью \\"Комсомолке\\". Он откровенно отвечал даже на неудобные вопросы.Митрополита госпитализировали в декабре, у него был подтвержден коронавирус. Верующие молились за митрополита Филарета, а врачи делали все, чтобы его спасти.