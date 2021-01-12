По версии следствия, вечером после выборов, 9 августа, 29-летний минчанин вышел к проспекту Победителей и «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии». А именно, увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, «он сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел».Также по версии следствия, мужчина на следующий день вышел в универсаму «Рига» - это на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды.- Находясь в толпе участников он бросал в сторону сотрудников милиции различные предметы и возводил баррикады на проезжей части, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал сопротивление представителям власти, - сообщает Следственный комитет.Следователям мужчина пояснил: заранее узнал в Telegram-каналах о местах проведения несанкционированных мероприятий и целенаправленно приезжал туда, чтобы принять участие. Он ранее не судим.В итоге мужчину арестовали. Сейчас его обвиняют сразу по двум статьям УК: «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта» и «Участие в массовых беспорядках». По первой статье грозит до трех лет тюрьмы, по второй – до восьми лет тюрьмы.