Для профилактики вирусных заболеваний, в том числе и ковида, эффективно закаливание горла. Это помогает укрепить барьер, который блокирует проникновение в организм бактерий и вирусов. Отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о так называемой скандинавской методике закаливания, пишет life.ru.Скандинавская методика закаливания горла предполагает рассасывание замороженного сока цитрусовых. Врач предлагает выжать сок из апельсина, лимона, грейпфрута или манго (на выбор), заморозить его в формочках для льда и 1-2 раза в день рассасывать эти льдинки.-В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань,- объяснил медик.При этом специалист предостерег от слишком частого употребления льда и отметил, что концентрацию сока для изготовления льда каждый должен подбирать индивидуально, в зависимости от состояния желудочно-кишечного тракта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ранее специалисты предлагали антикоронавирусный бутерброд и антикоронавирусный чай. Рецепты ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.