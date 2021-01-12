Министерство обороны опубликовало интересную статистику. За 2020 год подвижные группы разминирования Вооруженных Сил выполнили 583 заявки - из них 293 были срочными.Всего за год военные саперы обезвредили 9801 взрывоопасный предмет.Среди них были: более 4000 артиллерийских снарядов, 17 противотанковых мин, более 700 гранат, около 500 минометных мин.А вот районы, где обнаружено больше всего взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны:- Слуцкий район- Зельвенскитй район- Брестский район- Витебский районА вот самые сложные операции по обезвреживанию:- В реке Днепр, под Оршей, на глубине три метра при видимости до 0,5 м обнаружены и обезврежены 10 взрывоопасных предметов.- В урочище Замошье Докшицкого района Витебской области, в условиях большой засоренности металлическими предметам,и были обнаружены и обезврежены 11.891 взрывоопасных предметов;- На территории Чаусского района Могилевской области, в условиях большой засоренности, в труднопроходимых зарослях, были обнаружены и уничтожены 73 взрывоопасных предмета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Взрыв в Уручье: подполковник погиб, пять курсантов ранены. Возле опытнейшего офицера-преподавателя Военной академии взорвались тротиловые шашкиВзрыв на полигоне в Уручье: виновным признали погибшего преподавателя. По версии следствия, он нарушил правила обращения со взрывчатыми веществами