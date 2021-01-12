В январе в Брестской области по сравнению с декабрем стало более чем в два раза меньшеБрестская область – тот регион Беларуси, где заболеваемость коронавирусной инфекцией в январе по сравнению с декабрем минувшего года снизилась более чем наполовину. Главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий привел корреспонденту БелТА вот такие цифры:- Мы сегодня сравнили цифры по больнице за 12 января и 12 декабря - минус 52% в количестве поступающих.Исходя из этого, в Бресте начинают сокращать количество коек, подготовленных для пациентов с подтвержденным коронавирусом и перепрофилировать их в обычных режим работы. При этом в области 1561 койка остается зарезервированной для ковидных больных на случай всплеска.Александр Карпицкий рассказал, что вторая волна пандемии на Брестчине характеризовалась наличием большего количества легких, скрытых форм заболевания – так, около двух третей пациентов лечились от ковида амбулаторно. В то же время среди стационарных больных было больше тяжелых случаев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске в больнице умер митрополит Филарет, у него была подтверждена коронавирусная инфекция.Вот почему нужно сосать цитрусовый лед, чтобы не заболеть коронавирусом. Мнение врача.