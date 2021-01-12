Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования человека в Несвижском районе. Пострадавший – 61-летний житель деревни Завитая, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.Мужчина получил травму 11 января на своем рабочем месте. На работу он принес артиллерийский снаряд, который нашел ранее. Мужчина взял режущий инструмент и попытался распилить снаряд. Снаряд взорвался. В тяжелом состоянии мужчину увезли в больницу.-На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа со специалистом Несвижского межрайонного отдела ГКСЭ. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты осколки артиллерийского снаряда, одежда, режущий инструмент, - рассказали в Следственном комитете.Следователи опросили очевидцев. Теперь слово за экспертами – им предстоит провести судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Министерство обороны: за 2021 год белорусские саперы обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных предметов. И вот в каких регионах их находили чаще.