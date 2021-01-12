Вечером 11 января в Брагине начался пожар в одном из домов по улице Кооперативной. Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже трехэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС.-В квартире проживает одинокий 45-летний мужчина, он злоупотребляет спиртным. Хозяина квартиры обнаружили в одной из комнат на полу и вынесли на улицу, - рассказали в МЧС.Мужчину госпитализировали с ожогами и термоингаляционной травмой тяжелой степени. Из квартире, которая расположена этажом выше, эвакуировали семью – женщину и двух детей.Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.