Американские ученые обнаружили, что у коронавируса есть такие аспекты воздействия на организм, которые делают его похожим на вирус иммунодефицита человека. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на портал bioRxiv.Новая работа ученых из института Массачусетса посвящена способности мельчайших фрагментов коронавируса встраиваться в ДНК человека. Именно этим он напоминает ВИЧ, отмечают специалисты.По мнению авторов исследования, их открытие позволяет понять, почему люди, которые уже переболели ковидом, снова получают положительные результаты при тестировании на наличие инфекции. Однако издание отмечает, что пока это лишь гипотеза, и есть вероятность, что в реальных условиях то, что ученые установили в лабораторных условиях, может не подтвердиться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последняя статистика по коронавирусу на 12 декабря ЗДЕСЬ.