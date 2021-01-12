В России поймали и осудили мошенника, который вместе с подельниками завладел деньгами граждан Беларуси в особо крупном размере. Мужчина – гражданин Российской федерации. Он и его подельники использовали вредоносные программы, чтобы блокировать компьютеры и телефоны жителей Беларуси. После блокировки потерпевшим приходило сообщение якобы от имени МВД о том, что на них наложено административное взыскание и они должны заплатить штраф за просмотр и хранение порнографии. «Штраф» предлагалось перечислить, положив деньги на указанный мошенниками абонентский номер.-После совершения преступления мужчина вернулся к месту своего жительства на территорию России, - рассказывает пресс-служба Генеральной прокуратуры.Кибермошенника привлекли к отвественности на территории Российской Федерации.-За совершение на территории Республики Беларусь преступлений он осужден в 2020 году Урайским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к наказанию в виде двух лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В 2018 году один из членов группы, которая \\"штрафовала\\" белорусских интернет-пользователей за \\"просмотр порнографии\\" сел на скамью подсудимых в Витебске. Репортаж из зала суда читайте ЗДЕСЬ.