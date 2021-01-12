11 января 2021 года Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденами, медалями и благодарностями работников государственных СМИ. Среди них ряд работников Белтелерадиокомпании, которая согласно своего Устава подотчетна президенту, других телеканалов, а также работников газеты «СБ. Беларусь сегодня», учредителем которой является Администрация главы государства.«Работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого». А сразу после новости о награждении Telegram-канал Агентства телевизионных новостей (оно входит в состав «Белтелерадиокомпании») намекнул: «Кстати!!! Источники сообщают, что особо отличившимся «независимым» СМИ награды постепенно раздадут Мининформ и Минсвязи».Поздравила журналистов на своей странице в Фейсбуке и Генпрокуратура:- Искренне поздравляем сотрудников СМИ, удостоенных государственных наград и благодарностей Президента Республики Беларусь. Желаем коллегам по информационной работе творческого вдохновения, реализации новых идей и замыслов. Удачи, крепкого здоровья, душевных сил и неиссякаемой энергии!Рассказываем, кто и каких наград удостоился, и за что их дают согласно законодательству.Медаль «За отвагу» - Григорию АзаренкуМедаль «За отвагу» (см. КСТАТИ) получил 25-летний корреспондент телекомпании СТВ Григорий Азаренок, особенно ярко проявивший себя после выборов президента в 2020 году.Азаренок учился режиссуре в Академии художеств, после чего ушел в армию, где получил звание ефрейтора. Его отец, Юрий Азаренок, - в прошлом работник государственных СМИ. Накануне референдума 1996 года он снял фильм «Ненависть: дети лжи», где сравнил белорусских националистов с перебежчиками на сторону врага времен Великой Отечественной войны. Также Юрий Азаренок вел телепередачу «Тайные пружины политики» во время выборов 2001 года. Интересно, что его сын теперь ведет на СТВ программу «Тайные пружины политики-2020».Впрочем, Азаренок-младший говорит не только о политике. Например, в своем видеосюжете весной 2020 года он рассказывал, что COVID-19 – это биологическое оружие Запада против своих врагов. Также у Григория - ютуб-канал, где пока что (на 12 января 2021-го) было три видео и порядка тысячи подписчиков.В день награждения медалью «За отвагу» Григорий Азаренок высказался о своей профессии в программе Новости «24 часа» на СТВ:- Если говорить глобально, то сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами, не государством. Оно используется глобальными силами, глобальными структурами, которые через СМИ, через НКО, через эту систему массовой информации, коммуникации и так далее, манипулирует сознанием людей, что и произошло в Беларуси.К слову, медаль «За отвагу» не первая награда Азаренка. В 2019 году он получил нагрудный знак «Воинская доблесть» за идеологическую работу в полку.— Получать награды всегда приятно, — приводит его слова газета «Во славу Родины». — Конечно, я не считаю, что совершил какой-то подвиг. Я просто исполнял свой воинский долг, не нарушал воинскую дисциплину, усердно осваивал свою специальность, помогал в организации мероприятий идеологической работы в родном полку. И очень приятно, что это по достоинству оценили.Добавим, что фамилия корреспондента СТВ значится в санкционных списках Латвии, Литвы и Эстонии.КСТАТИМедаль «За отвагу» — государственная награда, учрежденная в СССР в 1938 году. Ей награждали за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. Ее обладателями являются более 4,5 млн человек. В 1995 году в Беларуси появилась собственная «Медаль за адвагу». С тех пор ее получили более 130 человек. Среди них – гомельский милиционер-кинолог Анатолий Бурлак, который погиб в 1995 году при попытке задержания фуры с украденной продукцией фанерно-спичечного комбината, а также сотрудники «Алмаза», которые в 1996 году освободили 15 заложников в детском саду № 511 Минска и обезвредили вооруженного террориста.Медалью «За отвагу» награждаются, согласно Закону «О государственных наградах Республики Беларусь», награждаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований КГК Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:- в боевой обстановке при защите отечества и его государственных интересов;- при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите конституционных прав граждан;- при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, сопряженных с риском для жизни.Медаль «За трудовые заслуги» — Андрей МуковозчикСреди награжденных медалью «За трудовые заслуги» (см. КСТАТИ) - Андрей Муковозчик, бывший руководитель и ведущий Белорусского КВНа, физик по образованию. Сейчас Муковозчик ведет рубрику «Накипело» в издании «СБ. Беларусь сегодня», где также указан как «сценарист, режиссер, продюсер, теле-радио- и просто ведущий. Теперь и журналист, наверное».Славится как обозреватель широкого профиля, практически ежедневно выпуская колонки с собственным мнением по на самым разным вопросам. К примеру, в своих колонках за 2020-й он сравнивал жесты триумвирата Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало во время предвыборной кампании со знаками фашистов, а белые браслеты называл «меткой сатаны». Кстати, во время электоральной кампании Муковозчик вел рубрику еще и на телеканале СТВ.В 2020 году за «Накипело» Муковозчик стал лауреатом республиканского творческого конкурса «Золотое перо-2020» и одержал победу в конкурсе Мининформа «Золотая литера». Правда, известно и то, что не раз составлялись и петиции с просьбой не публиковать в государственных СМИ материалы Андрея Муковозчика.КСТАТИМедалью «За трудовые заслуги» награждаются:- за значительные достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в сфере обслуживания, науке, образовании, охране окружающей среды, охране здоровья населения, культуре, государственной службе и других областях трудовой деятельности;- за полезные изобретения и рационализаторские предложения;- за успехи в воспитании и профессиональной подготовке молодежи, развитии физической культуры и спорта.Ежегодно медаль «За трудовые заслуги» получают сотни отличившихся работников, среди которых учителя, врачи, ударники-заводчане, чиновники и т.д. Например, 30 декабря 2020-го ей наградили глав администраций Центрального, Партизанского, Московского и Заводского районов Минска «за добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Минска».Медаль Франциска Скорины — Игорь ТурАлександр Лукашенко решил отметить медалью Франциска Скорины (см. КСТАТИ) работу редактора отдела «Беларусь сегодня» Дмитрия Крята, а также корреспондента ОНТ Игоря Тура.Игорь Тур – выпускник журфака БГУ, участник президентского пула журналистов и победитель Национального конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший репортер». Ведет рубрики «Антифейк» и «Будет дополнено» на ОНТ, в которых много высказывается, в частности, о политике и протестах. Став политобозревателем, «расшифровал код» упомянутого триумвирата, который, по мнению Игоря Тура, означал «Любить. Бить. Резать».КСТАТИМедаль Франциска Скорины получают работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа. В 2020 году ее обладателями стали 43 человека, сред которых преподаватели, актеры Купаловского театра. При этом за весь 2019 год Медаль Франциска Скорины получили всего 6 человек, трое из которых – редакторы ряда изданий.Благодарности журналистам и композиторуАлександр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности многим работникам государственных СМИ. В списке есть директор дирекции интернет-вещания СТВ Татьяна Бирук, ведущая новостей Екатерина Забенько и политический обозреватель телеканала Евгений Пустовой. Также Лукашенко объявил благодарность журналистам Агенства теленовостей Белтелерадиокомпании: Ксении Лебедевой, Сергею Луговскому, Елене Насачевой, Марии Петрашко, Александру Хоровцу, Полине Шубе; «Беларусь сегодня»: Роману Рудю, Людмиле Гладкой; ОНТ: Александру Аверкову, Андрею Александрову, Алексею Кряквину, Екатерине Круталевич, Сергею Янковскому; БЕЛТА: Светлане Сухарко.Кроме журналистов, благодарность «за плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность» получил и Евгений Олейник – композитор, продюсер группы «AURA и автор песни «Любимую не отдают», которая вышла в 2020 году в поддержку Александра Лукашенко. Ранее Олейник уже получал благодарность от Александра Лукашенко за продюсирование победителя детского «Евровидения-2007» и премию имени Попова за музыкальное оформление «Радио ОНТ».