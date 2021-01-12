- 12 января в суд Фрунзенского района Минска поступило уголовное дело по обвинению Бахваловой Екатерины Андреевны и Чульцовой Дарьи Дмитриевны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 342 УК, - сообщила помощник председателя Минского городского суда Надежда Антоник.Напомним, журналистка незарегистрированного в Беларуси телеканала «Белсат» Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) была задержана 15 ноября в квартире одного из домов «площади Перемен», откуда телеканал вел прямую трансляцию с траурного мероприятия, посвященного смерти местного жителя 31-летнего Романа Бондаренко. Свидетель от правоохранителей заявил, что Андреева участвовала в несанкционированной акции. Сама же журналистка в суде заявила, что ее задержали в квартире, в которую, выломав дверь, проникли около 10 спецназовцев. Екатерина Андреева была признана судом виновной по статьям «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» и «Неподчинение требованиям сотрудников милиции». А позже Екатерине Андреевой было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ее оставили под стражей минимум на 2 месяца - до 20 января 2021 года.Дарья Чульцова – тоже журналистка телеканала «Белсат»,ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Силовики пришли к журналистке tut.by, которая писала статью о Романе Бондаренко. Катерина Борисевич готовила материал о Романе Бондаренко и может проходить по уголовному делу о «разглашении врачебной тайны»