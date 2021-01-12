В Беларуси завершаются исследования качества очередной партии российской вакцины Спутник V, которая поступила в страну в канун Нового года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения.-Процедуру контроля качества должны, согласно Закону «Об обращении лекарственных средств», пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию. Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, - пояснили в Минздраве.Окончится проверка на следующей неделе. После ее окончания продолжится вакцинация Спутник V белорусских медицинских работников. 20 тысяч доз вакцины распределены по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.В дальнейшем вакцинация белорусских граждан будет проводиться не только Спутник V, но и другими вакцинами. В Минздраве пояснили, что уже завершаются переговоры с компаниями-разработчиками. Всего будет использовать 5-6 вакцин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот какие новости о коронавирусе мы собрали на 12 января. ПОДРОБНОСТИ.