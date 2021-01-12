Грузовик MAN перевернулся на МКАД 12 января, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительным данным, водитель фуры ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной, не справился с управлением, в результате грузовик перевернулся.Водитель фуры с травмами доставлен в больницу.На месте аварии работают сотрудники ГАИ И МЧС, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также:В Крупском районе женщина врезалась в забор, катаясь на тюбингеПострадавшая в больнице с тяжелыми травмами (подробности).Фотофакт. Под Ивацевичами после столкновения с лосем Volkswagen превратился в кабриолетСемью из Пинска доставили в больницу оценить состояние здоровья. А в ГАИ прокомментировали подробности аварии (подробности).Нетрезвый бесправник в Могилеве пытался сбежать от ГАИ через бордюрыЕму теперь грозит штраф до 4350 рублей (подробности).