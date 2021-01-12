Свое соболезнование по поводу смерти почетного Патриаршего экзарха Беларуси 12 января выразил Александр Лукашенко.- Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. Он заявил, что с помощью поддержки и «отеческих советов» Филарета «мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде».Лукашенко сказал, что «мы потеряли Героя Беларуси», а дружба с Владыкой и взаимное уважение стали для него «мощной духовной опорой».Также о бывшем главе Белорусской православной церкви Лукашенко рассказал во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп»:- Искренним и открытым был наш владыка Филарет, которого мы, к сожалению, потеряли. Он стоял у истоков нашего сегодняшнего праздника, лично поддерживая всех лауреатов своим благословением.