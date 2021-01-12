Прощание с отошедшим в вечность почетным Патриаршим экзархом Беларуси Филаретом пройдет в двух местах: в минском Свято-Духовом кафедральном соборе и в Успенском Жировичском монастыре (Слонимский район). Так решил нынешний глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин.Уже с вечера 12 января в кафедральном соборе началось круглосуточное чтение клириками Евангелия и совершение заупокойных богослужений. А в среду, 13 января в 16.00 тело умершего митрополита Филарета доставят в собор для публичного прощания с почившим.Это можно будет сделать до 18.00 14 января. Отпевать бывшего главу БПЦ начнут после архиерейской Божественной литургии, которая начнется в 8 утра в четверг, говорится в сообщении официального портала церкви.Вечером 14 января гроб с покойным митрополитом в Успенский собор Жировичского мужского монастыря. Наконец, в пятницу, 15 января в 10.00 там начнется литургия, затем - панихида. После молитв Филарета похоронят там же, в Успенском Жировичском монастыре - за Крестовоздвиженским храмом.Напомним, 16 декабря митрополит Филарет был госпитализирован с признаками COVID-19, впоследствии этот диагноз подтвердился. Почетный патриарший экзарх скончался на 86-м году жизни 12 января в одной из столичных клиник.Смотрите также:С паствой, в саду, с ветеранами и Лукашенко: 15 известных и неизвестных фото митрополита Филарета