Александр Лукашенко высказался о последних переговорах с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, которые состоялись накануне в Минске. Там обсуждалось проведение чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021-м году.– Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие, – заявил Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».Лукашенко добавил, что готов к проведению любых соревнований, при этом для ЧМ по хоккею еще предстоит сделать немало.– Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми. И у нас есть своя страна! – продолжил он.Также Лукашенко заявил, что готов к переговорам с оппозицией.– Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений, и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем! – заключил он.Напомним, что после его переговоров с Фазелем поведение главы IIHF раскритиковал Белорусский фонд спортивной солидарности. Тем временем руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко высказал мнение, что Фазель испортит свою репутацию на закате карьеры, если чемпионат мира по хоккею все-таки решат провести в Минске.Читайте также:Председатель Международной федерации хоккея: «По сравнению с 2014 годом ситуация в Беларуси несколько изменилась»В эти дни решается судьба чемпионата мира в Минске в 2021-ом году: в Беларусь на встречу с Лукашенко прилетел Рене Фазель (подробности).Александр Лукашенко: «Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси»Белорусский президент сказал главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, что в стране совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов (подробности).Решается судьба чемпионата мира по хоккею в Минске: Лукашенко встречается с Рене ФазелемНа встрече с главой Международной федерации хоккея 11 января, видимо, будет принято решение о проведении или переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года (подробности).