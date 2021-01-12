Первое тяжелое последствие вакцинации от коронавируса выявили в Польше. Такое заявление сделал министр здравоохранения этой страны Адам Недзельский.– Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый, – уточнил глава польского Минздрава во время пресс-конференции в Варшаве, его цитирует агентство «РИА Новости».Какой именно тяжелый побочный эффект возник у пациента после вакцинации от коронавируса, он не уточнил.По его словам, в стране уже действует фонд, куда могут обратиться за компенсацией те люди, у кого появились побочные эффекты после прививки от COVID-19.Читайте также:Белорусский Минздрав заканчивает проверку качества очередной партии российской вакцины Спутник V. Прививать будут не только ейВ дальнейшем в Беларуси будут использовать 5-6 различных вакцин (подробности).В Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной «Спутник V»: кто стал первымВакцину уже привезли в страну. Глава Минздрава отметил, что вакцинация будет проводиться в добровольном порядке (подробности).Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаТакже он посоветовал психологически готовиться к прививке (подробности).