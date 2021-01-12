В Беларуси скорректировали Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Поправки предусматривают работу оперативников с информационными ресурсами, компьютерами - в частности, речь идет об удаленном доступе милиционеров к информации, хранящейся на компьютерах белорусов.Это значит, что отныне закон будет позволять оперативникам изучать системы, ресурсы и компьютерную информацию, в том числе с помощью удаленного доступа - «в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-разыскной деятельности». Как это будет происходить технически и практически - пока не уточнется.Также в поправках, которые опубликовал Национальный правовой интернет-портал, есть и другие новшества в законе. Например, милиционерам будет проще следить за переговорами гражданина, которого контролируют, по электросвязи. Если станет известно, что человек стал пользоваться вторым телефоном, то новое постановление для продолжения слежки выносить теперь не нужно.