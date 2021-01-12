Александр Лукашенко признался, что у него нет смартфона. Об этом он заявил в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Она поделилась в своем Telegram-канале фрагментом видеозаписи беседы, который не вошел в эфирный вариант программы «Действующие лица» на канале «Россия-1».Аскер-заде спросила у Лукашенко, читает ли он лично Telegram-каналы, или ему приносят расшифровки.– Нет, я даже телефон в руках не ношу. Если мне что-то надо, я у своего малыша прошу: «Ты мне там что скажи». А обзор пресс-секретарь готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно, – ответил Лукашенко.Тем временем его телефон в рабочем кабинете попал в кадры большого интервью. Он выполнен в черно-золотом цвете, на трубке – белорусский орнамент, вверху – герб страны, то же «золотые». Наборная часть – широкая и информативная, на ней размещены десятки фамилий с кнопками.Читайте также:Что за награды от Лукашенко получили Азаренок, Муковозчик и автор песни «Любимую не отдают»Среди них, пожалуй, уникальная для журналистов медаль \\"За отвагу\\". Рассказываем подробнее о медалях и награжденных и вспоминаем, кто получал такие же награды ранее (подробности).Придется доказывать, что мы люди: Лукашенко отреагировал на возможный перенос ЧМ по хоккею из МинскаОн также заявил, что готов к переговорам с оппозицией (подробности).Лукашенко о Филарете: «Мы вместе построили сильную суверенную страну»По его словам, «мы потеряли Героя Беларуси» (подробности).