Житель Мозыря погиб от ожогов после того, как на нем загорелась одежда. Об этом рассказали в МЧС.Пострадавший накануне поступил в больницу в Мозыре. У него диагностировали серьезные ожоги. Известно, что мужчине 65 лет. Врачи не смогли его спасти, он умер.Одна из предполагаемых причин произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении.Читайте также:В Брагине горела квартира – спасли мужчину, эвакуировали семью с детьмиПредположительно, хозяин квартиры допустил неосторожность при курении (подробности).Фура опрокинулась на МКАД – водитель в больницеПричины аварии выясняют сотрудники ГАИ (подробности).В Несвижском районе мужчина принес на работу снаряд и начала пилить его, вот что с ним случилосьСнаряд взорвался, мужчина в тяжелом состоянии в больнице (подробности).