Госавтоинспекция поделилась советами накануне резкого похолодания, которое ожидается в Беларуси уже с четверга, 14 января. Прежде всего, водителям нужно проверить техническое состояние автомобиля. Обратить внимание нужно в первую очередь на состояние аккумулятора - выдержит ли он низкие температуры?Также нужно убедиться в исправности системы обогрева, проверить плотность и уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. Конечно, стоит проконтролировать, достаточно ли в бачке незамерзающей стеклоомывайки.О лайфхаке при запуске двигателя в мороз рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева, которую цитирует belta.by. Перед тем, как повернуть до упора ключ зажигания, специалисты советуют включить на несколько секунд ближний свет фар - это должно хорошо сказаться на запуске мотора.Еще один полезный совет - на обледеневшей дороге трогаться со второй передачи, чтобы не буксовать.Отправляясь в дорогу за город, водителям рекомендуют не забыть на всякий случай теплую одежду, буксировочный трос, лопату, термос с горячим чаем, а еще - полностью заряженный мобильник.Конечно, двигаться по зимней трассе нужно с особой осторожностью: не делая резких торможений, особенно на закруглениях - чтобы не попасть в занос, не ехать накатом на нейтралке.В ГАИ добавили, что инспекторы готовы помогать всем участникам дорожного движения, попавшим в проблемную ситуацию на дороге. В сильные морозы лучше вообще, по возможности, воздержаться от поездок на личном авто.