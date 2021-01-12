Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола отреагировал на встречу главы организации Рене Фазеля и Александра Лукашенко в Минске.У Куммолы есть четкое представление о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси.– Я еще в начале сентября сказал, что не стоит туда ехать. Мнение остается прежним и только усиливается, – сказал Куммола. – Тем, кто говорит, что нельзя путать спорт и политику, можно ответить, что это, наверное, правда. Но кто испортил этот девиз больше, чем Лукашенко? В Беларуси спорт и политика – это одно и то же, по крайней мере, хоккей. И это досадно.Он также добавил, что снимки с переговоров его возмутили.– Фотографии со встречи возмутительны, но неудивительно. Эти люди хорошо знают друг друга, – сказал Куммола, его цитирует издание Ilta Sanomat.Добавим, что Лукашенко и Фазель встретились 11 января в Минске. Они обсуждали подготовку к чемпионату мира по хоккею. Поведение главы IIHF вызвало недоумение у представителей Белорусского фонда спортивной солидарности.Кроме того, Фазеля раскритиковал Павел Латушко, который возглавляет Народное антикризисное управление. Он отметил, что глава IIHF испортит свою репутацию на финише карьеры, если турнир не перенесут из Минска.Читайте также:Придется доказывать, что мы люди: Лукашенко отреагировал на возможный перенос ЧМ по хоккею из МинскаОн также заявил, что готов к переговорам с оппозицией (подробности).