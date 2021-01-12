К столичным автовладельцам 12 января обратилось Минское городское жилищное хозяйство. Там напомнили, что хозяева авто должны своевременно убирать от снега и мусора проезжую часть на расстоянии не менее одного метра от своего автомобиля - в том случае, если оно стоит на придомовой территории жилого дома, проезжей части улицы, дороги или проезда. В противном случае автовладелец может получить штраф в размере до 25 базовых величин - а сейчас это 725 рублей.Это предусматривают Правила благоустройства и содержания столицы, говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале Минского городского ЖКХ.Там добавили, что заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович проехал по городу, что провести мониторинг по уборке главных улиц, дворов и частного сектора от снега. Больше всего замечаний и нареканий появилось к работе жилищных организаций, отмечается в информации.В то же время зампред исполкома выразил благодарность жителям столицы за помощь службам города в расчистке от снега дворов.