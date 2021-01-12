Есть два вида препаратов, которые не стоит принимать во время коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.Медик посоветовал воздержаться от приема антидиарейных препаратов, в составе которых есть лоперамид. Он объяснил, что подобные средства замедляют работу кишечника, вследствие чего возникают помехи для очищения организма от бактерий и воспалений. Врач предложил просто пить воду и не создавать препятствий естественному процессу.Еще один вид лекарств, которые нежелательно использовать при COVID-19 – это ингаляторы. По словам Шаффцина, от них лучше отказаться, если у пациента нет астмы, поскольку такие препараты скорее навредят сердцу, чем помогут организму.Специалист добавил, что любое средство, в составе которого есть фенилафрин, опасно при сердечных заболеваниях. Это вещество присутствует в составе многих назальных спреев.– Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток, – заявил доктор, его цитирует портал Yahoo Life.Специалист отметил, что особенно осторожными с такими препаратами нужно быть людям с повышенным давлением.Читайте также:Первое тяжелое осложнение после прививки от COVID-19 зафиксировали в ПольшеВсего в стране пока выявлено 37 случаев, когда возникали побочные эффекты после вакцинации (подробности).Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаТакже он посоветовал психологически готовиться к прививке (подробности).