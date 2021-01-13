Адвокат Степана Латыпова Илья Перхальский, который защищал мурал с диджеями на площади Перемен, рассказал, что его подзащитный чувствует себя нормально и благодарит всех за поддержку. Об этом сообщает агентство БелаПАН.- Мой подзащитный чувствует себя хорошо и благодарит каждого за поддержку. Это очень важно. Он очень сильный человек. Степан хоть и с задержкой, но получает письма. И на каждое отвечает. Что касается дела, то новостей пока никаких нет, - заявил адвокат.О том, как идет предварительное расследование, Прехальский рассказать не смог, так как дал подписку о неразглашении.Степан Латыпов находится под стражей уже около четырех месяцев.Напомним, Степан Латыпов был задержан 15 сентября во дворе своего дома по улице Червякова. Он проходит подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса – Массовые беспорядки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сильно избитый на «Площади перемен» 31-летний Роман Бондаренко умер в больнице.Врачи говорили, что он в крайне тяжелом состоянии и шансов мало. К сожалению, чуда не произошло…(подробности)В Минске хоронят Романа Бондаренко. Проститься пришли тысячи человек.Мужчина с многочисленными травмами поступил в реанимационное отделение БСМП в ночь с 11 на 12 ноября. Умер 12 ноября. (подробности)